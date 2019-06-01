黃海波聚餐被拍。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

黃海波分享做公益影片。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

42歲大陸男星黃海波過去和高圓圓合作《咱們結婚吧》走紅，有著「國民老公」封號的他，5年前因鬧出嫖妓嫖到變性人醜聞，工作盡失，最近黃海波有意復出，昨(5/31日)分享了一支和眾人做公益的影片，可見他外貌變得滄桑不少，還有人把他跟逃稅、吸毒藝人相比，直說：「吸毒的都能復出，嫖娼的不行，差在後台」。

黃海波2014年爆出買春風波，還傳他衰嫖到變性人，使得當時星途看漲的他工作全無，6個月拘役刑期服滿後，黃海波便和女友在美國結婚生子，近年才回到大陸，去年傳出知情人指「黃海波是遭設局、背黑鍋」，疑因拒絕拍攝富商投資的電影被報復，而該名被嫖的劉姓女子也在直播中指當晚跟黃海波什麼都沒發生。

據《鳳凰網娛樂》報導，在《人民的名義》中扮演「丁義珍」的男星許文廣最近聚餐被拍，旁邊坐了戴著黑色鴨舌帽，穿黑色T恤的黃海波，看來神情有些拘謹，昨黃海波主動貼出和一群人做公益、為學校師生寫卡片的影片，說：「來自初夏的小溫暖，我是小心願愛心組普通一員」，分享做善事成果，引來許多粉絲為他打氣。

(中時電子報)