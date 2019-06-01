高雄市長韓國瑜今在凱道表示，要為軍公教討公道，並恢復被蔡政府年改刪除的18%，總統蔡英文很快做出回應，但臉書竟po出虛擬對話框，設計她與韓國瑜私訊對的話。國民黨發言人洪孟楷揶揄，小英是在當總統還是雜誌小編？
今天蔡英文突然在臉書上面貼出一個沒來由的貼文，內容是跟韓國瑜市長的私訊，最後才寫圖片是設計畫面。洪孟楷說，這算不算帶頭製造假新聞？總統政策如果禮拜一先頒布，禮拜三再說這是假的，大家又有何感想！全台兩千三百萬人要問蔡英文，你現在到底是在當總統，還是在當雜誌小編？
洪孟楷酸蔡英文，為了初選搶當網紅，現在更為了黑韓而改當小編，設計畫面是故意黑韓國瑜？有沒有效不知道，但可以肯定的是，把總統的格局整個low掉，難怪韓國瑜會抨擊「當初說謙卑謙卑再謙卑；如今只剩權力權力再權力！」
文章來源：蔡英文臉書
文章來源：洪孟楷臉書
(中時電子報)
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