全球氣候罷課運動發起人、瑞典16歲少女桑柏格打算休學一年全心投入環保。知情人士透露，桑柏後念完9年級後打算集中精力投入到環保工作。她計畫9月參加在紐約舉行的聯合國氣候變遷峰會，12月將參加在智利聖地牙哥舉行的世界氣候變遷會議。

桑柏格說並不擔心自己的學業，自己將在一年後繼續上學。通常來講，瑞典學校將會在8月份開始下學年的課程。瑞典實行9年義務教育。

由於這名環保「紅人」因氣候保護不願坐飛機。家人正在商討去美國的其他出行方式，不排除坐船穿越大西洋。

她發起的氣候罷課運動在全球遍地開花，不僅是年輕的學生，許多成年人也加入示威的行列。德國學生也走上街頭舉行抗議遊行。不過一些政治人物對這種罷課示威的意義提出質疑。

瑞典報紙《每日新聞》(Dagens Nyheter)最開始報導了桑柏格的休學計劃，她說這是一個艱難的決定，不過顯而易見，為了因應氣候變化，現在必須採取行動。

(中時 )