2013年路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出Capucines包款，憑俐落端莊的梯型外觀結構迅速成為當代風尚之作。為探索Capucines的更多面貌，LV邀來6位國際藝術家打造「Arty Capucines」系列，順便一窺藝術家傳遞出的審美觀和無限靈感。
替LV設計古龍水外盒圖樣的Alex Israel，在小牛皮包身上以強烈色彩與縫線技術呈現衝浪所見的波浪線條，再用樹脂玻璃打造鯊魚鰭造型的梳子與鏡子，呈現繽紛仲夏氛圍。Jonas Wood作品採黑白數位列印與3D刺繡，讓非洲熱帶植物變得立體，也使包款上的金色長頸鹿吊飾與粉紅色LV logo更為顯眼。
Urs Fischerk最愛使用日常用品創作，讓樹脂打造的蔬菜水果懸掛在白色牛皮包款下，有香蕉、草莓、胡蘿蔔、蘋果、雞蛋、蘑菇可供選擇。出身南非的Nicholas Hlomo展現標誌的多元混合風，構想出獨特的手工編織，使用小牛皮、羊皮與緞帶交互辮編，製出蕾絲感的立體皮革圖飾。關注黑人女性議題的Tschabalala Self使用小牛皮、蜥蜴皮革與手工縫製技術，拼貼出充滿童趣感的補丁作品。
喜歡使用有機物創作的Sam Fall以樹葉、花朵的緹花帆布為基底，白色亞麻棉線織出立體植物，小牛皮飾邊、珍珠母貝裝飾LV logo與提把，都讓這個充滿熱帶剪影的Capucines包處處精緻。Arty Capucines系列的各款作品限量300件附有編號，6月25日起發售。
(中時 )
# LV
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