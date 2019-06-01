Alex Israel的創作色彩強烈繽紛，勾勒出活潑的波浪線條。（LV提供）

Jonas Wood以不同灰階的3D刺繡對比紅色系條紋內裡，極具視覺衝突感。（LV提供）

Urs Fischerk的手袋可變換懸吊的蔬果，把包包變成趣味藝術品。（LV提供）

Nicholas Hlomo擅長多元素材混合，緞帶、皮革混編的包款展現高難度工藝。（LV提供）

Tschabalala Self將層疊繪畫概念應用在包上，層層皮革上還有縫線繪畫。（LV提供）

Sam Fall著重光影變化，手袋上的植物成功營造反白與剪影的視覺效果。（LV提供）

2013年路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出Capucines包款，憑俐落端莊的梯型外觀結構迅速成為當代風尚之作。為探索Capucines的更多面貌，LV邀來6位國際藝術家打造「Arty Capucines」系列，順便一窺藝術家傳遞出的審美觀和無限靈感。

替LV設計古龍水外盒圖樣的Alex Israel，在小牛皮包身上以強烈色彩與縫線技術呈現衝浪所見的波浪線條，再用樹脂玻璃打造鯊魚鰭造型的梳子與鏡子，呈現繽紛仲夏氛圍。Jonas Wood作品採黑白數位列印與3D刺繡，讓非洲熱帶植物變得立體，也使包款上的金色長頸鹿吊飾與粉紅色LV logo更為顯眼。

Urs Fischerk最愛使用日常用品創作，讓樹脂打造的蔬菜水果懸掛在白色牛皮包款下，有香蕉、草莓、胡蘿蔔、蘋果、雞蛋、蘑菇可供選擇。出身南非的Nicholas Hlomo展現標誌的多元混合風，構想出獨特的手工編織，使用小牛皮、羊皮與緞帶交互辮編，製出蕾絲感的立體皮革圖飾。關注黑人女性議題的Tschabalala Self使用小牛皮、蜥蜴皮革與手工縫製技術，拼貼出充滿童趣感的補丁作品。

喜歡使用有機物創作的Sam Fall以樹葉、花朵的緹花帆布為基底，白色亞麻棉線織出立體植物，小牛皮飾邊、珍珠母貝裝飾LV logo與提把，都讓這個充滿熱帶剪影的Capucines包處處精緻。Arty Capucines系列的各款作品限量300件附有編號，6月25日起發售。

(中時 )