單承矩及劉倩妏。

曾少宗。

劉倩妏（左）在大結局面臨難關，曾少宗除了成為她的另一半也是重要精神支柱。

台灣首部器捐移植協調師職人劇，公視《生死接線員》不僅掀起大眾對生命議題討論，更影響劇中三位主演曾少宗、劉倩妏與李杏都簽下器官捐贈同意書，為公眾豎立表率。《生死》今（6／1）晚9點播出完結篇，導演王傳宗說「保證你哭的不要不要的」。

出身馬來西亞的劉倩妏，早在四月底的三總醫院特映會就簽器捐卡，她表示，拍完本劇就想行動，所以詢問過醫療人員，也了解台灣醫院處理過外國人器捐案例，便決定簽立同意器捐書。曾少宗說「對於死亡這件事，我還在學習。雖然有時候還是會逃避，可是我唯一能知道的事，此時此刻必須活在當下」；對於毅然簽器捐書，曾少宗再度表示「我願意，謝謝我的父母」。

主角李杏、劉倩妏在第９、１０集大結局都遭遇「魔王場」拍攝，片場都哭到不行，單承矩、曾少宗成為兩人背後克服難關的重要支柱。劉倩妏認為，真正遭遇臨終器捐時，要家屬做決定真的很艱鉅，她形容說「就算是插很多維生設備、管子，起碼人還是躺在那，但是當腦死、捐出去後，我們就不會再看得到碰得到，近距離地感覺他，這是最大的挑戰」，也更顯得器捐協調師的專業與重要。

李杏詮釋資深協調師梅青青，劇中常需面對家屬、隱忍悲傷以進行勸募，下戲後找角落釋放情緒；對於這樣特殊的「職業體驗」，她說「那是你沒有體會過的狀態，拍戲就是這樣，你感受以前沒有感受過或不認為會被影響到的，都是好的，即便過程沒那麼舒服」。飾演外科主任「程老」的單承矩呈現智慧長者的形象，他也說「整個戲都是在討論『圓滿』兩個字，我相信每個人死亡的時候，都希望是處於一個圓滿的狀態；也希望走之後的一切是帶著祝福、帶著好的東西，給活著的人」。

此外，導演王傳宗特別重新特製影片，解說《生死接線員》片頭種子萌芽與花朵枯萎的縮時攝影以及暗藏的彩蛋，他還特別強調，這設計是要呼應戲中的主旨「死去活來」。公視《生死接線員》今晚９時播、Netflix也將隨公視首播同步上架。

(中時 )