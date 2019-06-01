台南市麻豆警方31日晚間接獲通報轄內有人喝鹽酸，麻豆派出所所長鄭青峯凌晨兩次到該婦人住家附近尋找，並請救護車緊急將婦人送至新樓醫院，然新樓醫院建議婦人成大醫院治療，婦人表示無錢請救護車轉院，鄭青峯立即以警備車載婦人至成大醫院急救，婦人幸運撿回一命。

婦人於臉書發文抱怨丈夫，偷她的錢打死不承認，又對她大小聲，才有了輕生的念頭。

鄭青峯與派出所員警凌晨循線找到婦人住處，卻無人回應，第二次前往查看時巧遇婦人丈夫正要回家，但大門卻被反鎖。婦人丈夫立即打電話給屋內女兒要她開門，女兒似乎還未察覺母親輕生。

警消隨後將婦人送新樓醫院，其夫則開車同往，然新樓醫院建議婦人轉至大醫院治療，婦人表示無錢叫救護車轉院，鄭青峯立即以警備車將婦送成大醫院，經治療後已回家休養。婦人友人也感謝警方漏夜持續搜尋，並開車協助轉院治療。

鄭青峯表示，警方已填寫自殺防治通報單，請相關單位加強關懷，他也呼籲民眾，自殺不能解決問題，若家人有自殺傾向，家屬除了多適時關懷，更應提早協助就醫治療。

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