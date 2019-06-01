坤達幫林思宇慶生。

林思宇看到粉絲應援車很驚訝。

台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》女主角林思宇本週日過生日，昨她在一戶有95年歷史的客家老宅提早慶生，粉絲還特地跑到楊梅拍戲現場，並準備應援車，林思宇從室內走出看到了粉絲的用心，先露出驚訝表情，之後開心笑說「這是我人生第一次有應援車」。

由於事出意外又臨時，她穿著涼拖鞋就現身，林思宇笑說，一直都以為大家會在週日幫她慶生，未料到提前，還表示坤達與吳念軒之前慶生都有應援車，所以她壓力好大，會擔心沒人理，「因為沒應援車就沒面子」，畢竟這是她第一次當女主角，所以面子比什麼都重要。

上週劇中主要演員做直播宣傳，有位粉絲直接留言「可以找一位顏質高一點女主角嗎？」這畫面停留很久，讓林思宇不看到都不行，當時她看這問題後心揪了一下，但林思宇很大器的直接在直播中表示「我不是顏質最高的女主角，但我是最接地氣的女主角。」

連坤達都讚她EQ高，林思宇表示自己平時很愛看粉絲留言，但有時看完都會走心一下下，笑說自己不會為大家改變太多，坤達則笑說這是劇組刻意安排，前面讓林思宇濃妝故意醜一點，後面會愈來愈有女人味，愈看愈順眼，林思宇還是有點小難過的表示只要不是人身攻擊都好，也呼籲粉絲等著看粉紅泡泡，因為她要變小女人了。

(中時 )