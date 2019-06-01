高雄市長韓國瑜（左）與夫人李佳芬（右）1日出席在凱道舉行的「決戰2020，贏回台灣」造勢活動，並拱手感謝現場不畏風雨的支持者。（姚志平攝）

媒體人吳子嘉在韓粉凱道挺韓大造勢前2天，爆料抹黑高雄市長韓國瑜外遇生女，甚至稱市長夫人李佳芬為此暴跳如雷，因此兩人的互動備受關注。李佳芬今天則出現造勢現場，用行動表達對韓國瑜的堅定支持。

韓國瑜被爆婚外情後，李佳芬始終沒有現身，不過今天挺韓大造勢，韓國瑜和李佳芬約下午5點抵達凱道，陪同大進場，李佳芬跟在韓國瑜的後方，韓還不時往後關心李佳芬，李佳芬則時不時拿出手帕幫韓國瑜擦汗，甚至拿礦泉水給他喝，無微不至一如往昔。韓國瑜和李佳芬過去曾多次公開曬恩愛，去年夫妻倆在台上被拱親吻，韓國瑜出訪國外，李佳芬也陪同照顧。

韓國瑜在該活動一開始就表示，感謝大家，現場父老兄弟姊妹，海內外關心誓師大會好朋友，所有嘉賓、民代、媒體朋友、內人佳芬，非常感謝大家，非常抱歉，這段時間很多支持者被抹黑、被分化、被標籤化，但支持韓國瑜的，都支持愛與包容、和諧。

(中時電子報)