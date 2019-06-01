不畏風雨凱道大爆滿！一張雨中照片認識韓家軍 黃暐瀚：國民黨初選已經結束了

韓流不滅！高雄市長韓國瑜今日下午在40萬韓家軍簇擁下，與妻子李佳芬現身凱道，傾盆大雨都澆不熄全台韓粉熱情，空拍畫面震撼人心。而網路上更瘋傳一張「背影哥們」不畏大雨來襲，堅守崗位「沒有離開」的照片，讓中天《新聞深喉嚨》主持人王又正也感動不已，在節目中展開尋人任務，「我們在找你！」

韓粉堅守崗位沒離開，讓王又正好感動，在節目中上演尋人任務，希望背影哥們能Call in至節目中，與眾韓家軍們分享感想與心路歷程。其實媒體人黃暐瀚也忍不住在《大政治大爆卦》中與大家分享這張照片，並分析此照片的意義就是「上刀山下油鍋我也挺你啦，下大雨下成這樣他也沒有打傘有沒有」，感嘆這就是韓粉精神。

而網友們也在影片下感動留言，「我要哭了，照片太感人！這就是決心！我挺韓國瑜我驕傲」、「感謝韓粉不離不棄！讓我們一起走到1/11」、「超感動的。我們大家没有離開。2020送韓總進總統府」。

(中時電子報)