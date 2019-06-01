「山溜滴」建案，是麗晨建設在台中市西區的新建案，以分享建築的想法，代替制式行銷。（盧金足攝）

以回歸家的初心設計，「山溜滴」設計讓住戶回家過程的路徑，能感受自然光，回家擁有風光水綠相迎。（盧金足攝）

麗晨建設總經理王水樹（右）與建築師吳武易，打造「山溜滴」作品的原則，強調蓋座「好宅」，而非豪宅。（盧金足攝）

麗晨建設在台中市充滿「台中味」的西區，新推出作品「山溜滴」，為住戶找到更理想的生活狀態。（盧金足攝）

房地產建案的案名，就像一個人的名字，給予人第一個印象，也引發對建案有趣的生命故事，麗晨建設在台中市充滿「台中味」的西區，新推出作品「山溜滴」，讓行經的民眾忍不住好奇，也是回頭率高的案名，麗晨建設1日周未下午舉辦「不要再客氣．家的風景」生活分享會，由麗晨建設總經理王水樹與建築師吳武易對談，吸引很多市民親炙打開家門，感受風光水綠的環境，由建築來營造離塵不離城的居住空間。

「山溜滴」有趣又寓深意的案名，帶給觀者無限想像，從營造起家的王水樹，對建築工法的專業和堅持，讓他每個建案作品，都成為城市評價極高的地標，他說，幸運得到台中女中後方的土地，西區屬文教區，向來代表台中既有文化，傳承台中氣息，台中味特別濃。

王水樹說，有使命感在基地上興建非常棒的建築，經遴選全台各地建築師，專程到台南參觀元根建築工房主持人吳武易的作品，不只請他設計建案，連景觀及室內都請他操刀，與建築融為一體。

至於洋溢大自然想像空間，又趣味橫生的「山溜滴」，王水樹表示，每一次的解釋都不一樣，不一樣的期待有不一樣的註解，在城市座標中，家就像一座山，而「溜滴」是一種用心體會的聲音，就像樹海有聲音的名字，由建築師為基地設計不一樣風貌，長出什麼樣的建築物，選擇建築師是重要決定。

「走在台中厝之前，走在政府法令之前！」為打造有特色及生態理念的城市發展模式，台中市府日前發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，「山溜滴」以實際行動將綠化落實新建案中。

吳武易說，「山溜滴」規畫52戶住家，一層4戶，每戶標準三面採光，預計明年6月完工，設計精神就是從回歸生活原點，理性與感性的平衡之美。

吳武易對「山溜滴」規畫均質的53坪，最大不同，是一個樓層四個居家空間，就像一隻展翅的蝴蝶，他從觀察中也直言，現在很多建案設計的家，強調像住飯店，但全世界很多飯店又以像住在「家」裡凸顯特色，回歸家的初心設計，就是讓住戶回家過程的路徑，能感受自然光，回家的心情，風光水綠相迎。

王水樹表示，建設公司蓋的房子，對都市景觀深具責任，特別重金打造的電動百葉設計，讓風進得來，流動空氣新鮮，而不是靜止不動的空氣，此外，樓梯只有矮牆沒有密閉，四面採光通風，加上大面積錯層陽台可以互動，連大型植栽也能種植，陽台不再是難以利用的尬尷空間。

為讓女主人常使用的家事陽台，不是狹窄空間，貼心設計工作空間和景觀陽台互動連結，客廳、餐廳與廚房，以明亮的主軸規畫，臥室則安排在寧靜的軸線。

麗晨建設創業代表作「朗朗」完工當年，拿下「國家建築金質獎」、第二個透天別墅建案「朵也」獲國家卓越建設獎（低層住宅）最佳規畫設計獎。

吳武易的作品「碧波飛」突破傳統別墅的設計手法，拿下首屆台灣建築獎首獎；建築師與建商業主為建案激盪出火花，但有時也為成本出現妥協，「山溜滴」作品原則是蓋座「好宅」，而非豪宅，以分享建築的想法，代替制式行銷，在房市得到很多客層青睞。

(中時 )