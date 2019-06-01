高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬今（1）日下午出席在凱道舉辦的誓師大會，在民眾「庶民選總統，團結台灣」的歡呼聲中進場。韓國瑜宣示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。

力挺韓國瑜選總統的多個民間團體下午舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，現場擠滿支持民眾，國旗飄揚，韓國瑜現場向30萬～40萬人表示感謝之意，並二度向支持者鞠躬，第一次鞠躬是感謝大家對他的支持，第二次鞠躬，是向這段時間因支持他而被被抹黑的支持者致歉。

韓國瑜最後表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨3年來的執政太差，因此他鄭重宣布，2020將承擔任何重要的職務，不惜為中華民國粉身碎骨，一定要團結所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。

對此，資深媒體人羅友志在臉書批評孫大千，「到現在還在分化庶民力量戰勝暗黑勢力」，「少在那邊煽風點火。」羅友志強調，若不是孫大千那個五點聲明，今天是60萬人！

(中時電子報)