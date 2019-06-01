中信兄弟6月1日主場迎戰統一獅，猛象打線分別打下4分、6分、8分大局，終場以19比7大獲全勝，為本季最高得分。本場比賽統一獅投手群大崩盤，連續4名投手狂掉分，最後還得派陣中老將高國慶上場當終結者，成為難得一見野手站上投手丘。

本場比賽雙方各敲3支全壘打，不過中信兄弟炮火更猛烈，除了吳東融陽春炮之外，王勝偉在5局下半關鍵的超前滿貫炮一棒擊沉統一獅，同時賽後獲選MVP。而洋將里迪不讓隊友專美於前，7局下再「補刀」擊出左外野方向3分炮，將比數擴大成19比7，終場中信兄弟就以17支安打、攻下19分終止近期4連敗。

高國慶成為獅隊唯一無失分投手，下場接受全場球迷歡呼。（統一獅提供）

而比賽亮點除了「黃恩賜對決黃恩賜」的同名同姓對決外，因為統一獅投手群大崩盤，8局下半大幅落12分的情況下，獅隊教練團為了節省牛棚使用量，竟派出今日沒先發的野手高國慶上場投球，成為罕見調度。

而在高國慶上場投球的同時，全場不分象迷、獅迷都齊聲為他吶喊：「高國慶！高國慶！高國慶！」連在休息室的「恰恰」彭政閔也忍不住偷笑。

雖然高國慶面對首名打者林明杰被敲出安打，不過立刻讓今日有滿貫全壘打演出的王勝偉擊出飛球遭到接殺，全場球迷頓時歡聲雷動。而更讓人訝異的是，雖然高國慶投球大約球速僅110多公里左右，先發1局被敲2支安打，但也成功製造飛球搶下3個出局數，無失分下場後高國慶也脫帽向全場球迷致意。

高國慶生涯首次初登板投13球，繳出1局無失分表現，讓人眼睛為之一亮，成為獅隊唯一力保不失分的投手。

(中時電子報)