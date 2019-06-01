莊凱勛與蔡瑞雪上節目做菜。

莊凱勛與蔡瑞雪上節目做菜，主持人曾國城在旁觀看。

莊凱勛與蔡瑞雪為戲宣傳。

今年上半年都在新加坡忙拍戲的莊凱勛，日前回台為公視新戲《噬罪者》做宣傳，好爸爸形象的他上《型男大主廚》秀廚藝，被主持人曾國城問到近期最會做的料理？他笑說，現在最厲害的就是幫1歲兒子「Mars」做副食品，原本這次到節目做菜是為了要「雪恥」，因為前3回上節目都落敗，但這次搭檔對象是戲中疑似被他殺害的女學生蔡瑞雪，讓莊凱勛在開煮前對蔡瑞雪喊話要她「放下仇恨」，讓一旁的曾國城哈哈大笑。

莊凱勛總是差臨門一腳就能拿到獎品，先前上節目時，在做菜階段獲勝，但因為自己熟悉的是滷肉飯之類的台式料理，對西餐醬料不熟悉的情況下，總是卡關。這次要跟蔡瑞雪挑戰全程用台語製作創意「義大利麵」及「牛肉料理」，隊友蔡瑞雪誠實說自己台語非常不輪轉，讓莊凱勛擔心這回獎品是不是又跟自己無緣了，所幸兩人的肢體語言豐富，在一陣比手畫腳之後，仍然順利完成料理，甚至連對手夏于喬吃了他們煮的海鮮貝殼麵都跑票認輸。

雖然替蔡瑞雪感到緊張，但莊凱勛對自己廚藝還是很有信心，因為離家早，愛吃的他會自己找食譜，嘗試做不同料理，笑說多次實驗下來成功的機率一半一半，但在烹煮的過程很有趣。平時和老婆、小孩在家也都是他做菜，最喜歡煮的就是雞湯、麵食、炒青菜、炒牛肉之類的家常菜，現在也會為兒子準備副食品，尤其兒子已經到了可以吃大人食物的階段，特別在烹煮時不加調味料，讓兒子開始跟他們一起吃麵條。

莊凱勛身為家中料理長，通常他煮什麼就吃什麼，近1年來在新加坡拍戲，莊凱勛為了控制體脂都沒有機會體驗到新加坡的美食，也沒到景點走走，哀嘆自己最熟悉的就是烏節路的拍片現場和飯店，幸好劇中的床戲和武打戲都拍完，終於可以放縱大吃，到新加坡最想吃的就是榴槤甜品。回台灣後也想吃夜市小吃和小火鍋，並喊話下一部戲想演胖子，要把自己吃到像土豪哥的身材，滿足自己的口腹之慾。

(中時 )