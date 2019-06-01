誰說挺韓都老人 這些正妹也韓粉 22:002019/06/01 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 6/1挺韓大會，政大正妹驚呼人真的很多。(翻攝自中天新聞) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜今天在總統府前造勢，吸引了數十萬韓粉，將現場擠得水洩不通，也吸引了許多年輕人參加，不只是年長一輩挺韓，造勢現場也許多年輕正妹到場，國旗妹章梓薰也特地從高雄北上，穿著她性感的的第四代國旗裝，全力挺韓國瑜。 國旗妹章梓薰也特地從高雄北上，穿著她性感的的第四代國旗裝，全力挺韓國瑜。（張鎧乙攝） 16歲韓粉也上街挺韓。（翻攝自中天新聞） 先前有媒體報導，台北某市議員表示在網路中間跟所謂的年輕族群的盤，韓國瑜已經處於「全面崩盤」的狀態。不過在6//1凱道大誓師，數十萬人見證「韓流」再度發威，唱衰的人恐怕是跌破眼鏡了。 正妹挺韓。（翻攝自中天新聞） (中時電子報) #韓國瑜 #現場 #國旗 #年輕 #正妹 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜面臨2020選前最低潮？王鴻薇預言... 07:552019/05/28 政治 堅定不移？韓粉曝這時絕不投韓！ 08:222019/05/28 政治 6／1是生死門？他揭韓國瑜選2020隱憂 07:522019/05/29 政治 雲林縣議會議長沈宗隆率半數議員 力挺韓國瑜！ 11:212019/05/29 政治 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 社會熱門新聞 挺韓大會警方估7萬？市警局：未做任何統計工作 - 社會 - 中時 誰說挺韓都老人 這些正妹也韓粉 - 社會 女新婚3個月墜樓亡 警揭驚人大戲 - 社會 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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