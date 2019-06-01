韓國瑜今天在總統府前造勢，吸引了數十萬韓粉，將現場擠得水洩不通，也吸引了許多年輕人參加，不只是年長一輩挺韓，造勢現場也許多年輕正妹到場，國旗妹章梓薰也特地從高雄北上，穿著她性感的的第四代國旗裝，全力挺韓國瑜。

國旗妹章梓薰也特地從高雄北上，穿著她性感的的第四代國旗裝，全力挺韓國瑜。（張鎧乙攝）

16歲韓粉也上街挺韓。（翻攝自中天新聞）

先前有媒體報導，台北某市議員表示在網路中間跟所謂的年輕族群的盤，韓國瑜已經處於「全面崩盤」的狀態。不過在6//1凱道大誓師，數十萬人見證「韓流」再度發威，唱衰的人恐怕是跌破眼鏡了。

正妹挺韓。（翻攝自中天新聞）

(中時電子報)