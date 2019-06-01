脖子不舒服，去按摩放鬆一下？女性上美容院洗頭，順便按肩頸消除疲勞？專家大喊母湯！因為頸動脈是全身血管中最容易「長斑」的一段，不穩定的斑塊就像脖子上的一顆「雷」，如果斑塊破裂，極有可能造成中風。專家提醒，有抽菸習慣的人和三高患者都不宜找人按摩頸椎，即使自己隨意按摩和拍打，也有硬化斑塊破裂之虞。

《生命時報》報導，這些年來，因為按摩頸椎導致的中風屢見不鮮。為何坊間流行的肩頸紓緩按摩，暗藏如此嚴重的風險？從體檢報告可發現，全身的脈管系統包括無數根血管，頸動脈無疑是容易出現病變或堵塞的血管。

專家指出，頸動脈一點點堵上，會經過4個階段。第一步，因頸動脈獨特的解剖學結構和較快的局部血流速度，非常容易形成局部的內膜受損。第二步，血中脂質成分浸入內膜下，形成粥樣硬化斑塊。第三步，頸動脈尤其是頸內動脈系統斑塊形成後，會導致局部血流動力學的改變，進一步損壞血管功能。第四步，斑塊逐漸擴大後，可造成頸動脈管腔狹窄，誘發腦血管事件的發生。

專家說，脖子不舒服時，自己隨便按按、找親友幫忙捏一捏，或者去養生館按摩，對頸動脈存在脈粥樣硬化或鈣化的人來說都是危險的。即使是隨意按摩和捶打，也很容易造成硬化斑塊破裂。破裂的斑塊隨血液進入顱內，堵塞腦血管，引發腦梗塞（中風）。換句話說，很多腦中風起病看似在腦內，其實禍根在頸部。

專家提醒，吸菸者、高血壓患者、糖尿病患者、高脂血症患者是頸動脈狹窄的高危人群，這4類人的頸動脈最易狹窄，最好定期做頸動脈超音波，了解局部頸動脈內、中膜的厚度以及斑塊形態，沒檢查之前別輕易去按摩。

(中時電子報)