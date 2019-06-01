朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（朱辦提供）

已表態角逐國民黨內總統初選的前新北市長朱立倫1日表示，從政的初衷就是希望下一代更好、給年輕人機會，台灣才會有未來；他並宣示，中央層級政務官需有四分之一以上是由年輕人組成，讓年輕世代能真正進入決策層，為國家效力，不會像民進黨，嘴巴說重視年輕人，掌握權力後卻什麼都忘了。

朱立倫1日下午前往世新大學參加碩博士畢業典禮並致詞，一開始即幽默自稱「失業的人」，來畢業典禮致詞有點奇怪，引起在場師生一片笑聲；他進一步說，人生有高峰谷底，「高峰時享受掌聲，谷底時享受人生」，不管高峰谷底，都要堅持快樂做自己的原則。

朱立倫並提到，30年前離開校園時，覺得世界好大，現在則因為各種媒體的傳播，讓世界變得越來越靠近；儘管這30年來資本主義與民主浪潮的興起，帶來自由開放的世界局勢，但卻都在此時面臨逆流，不僅經濟保護主義重新興起，民粹主義也衝擊民主政治；政治人物可能只需要一個口號，就獲得支持，但也可能瞬間土崩瓦解。

朱立倫也勉勵畢業生，永遠保有求知的熱情，因為十年前得到的知識，十年後可能變成歷史，無論未來在哪個領域，都要堅持理想與初衷。他更以自我為例，從政的初衷就是希望下一代比這一代更好，台灣要一代接一代、一棒接一棒，應相信年輕人，給年輕人更多機會，台灣才會有未來。

朱還自嘲，「從政」可能是21世紀最爛的工作，若自己還留在學界，「說不定台大校長不是管爺，而是朱立倫」。

朱立倫會後受訪則進一步提出青年政策主張，表示若當選2020總統，絕對會重用年輕人，中央層級的政務官青年人比例，至少要超過四分之一，讓年輕世代能真正進入決策層，有機會與舞台發揮理想，更為國家效力。

(中時 )