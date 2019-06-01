俄羅斯中部一間炸藥廠今天發生3次爆炸，至少42人受傷、2人失蹤，炸藥廠上空冒出一個巨大的蘑菇雲。當地政府部門警告，可能會再次發生爆炸。事發地點捷爾任斯克市及其附近三個村莊宣佈進入緊急狀態。

捷爾任斯克市市內民眾看見大量灰色煙霧在街道飄浮，有目擊者稱，爆炸導致附近建築物的窗戶玻璃碎裂。據悉，爆炸聲響更傳到距離15公里外的位置。

初步消息，在捷爾任斯克的TNT炸藥工廠發生爆炸是因為違反技術操作規定。

(中時 )