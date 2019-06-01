俄羅斯炸藥廠3連爆 至少42傷2失蹤 22:292019/06/01 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯中部一間炸藥廠今天發生3次爆炸，至少42人受傷、2人失蹤，炸藥廠上空冒出一個巨大的蘑菇雲。當地政府部門警告，可能會再次發生爆炸。事發地點捷爾任斯克市及其附近三個村莊宣佈進入緊急狀態。 捷爾任斯克市市內民眾看見大量灰色煙霧在街道飄浮，有目擊者稱，爆炸導致附近建築物的窗戶玻璃碎裂。據悉，爆炸聲響更傳到距離15公里外的位置。 初步消息，在捷爾任斯克的TNT炸藥工廠發生爆炸是因為違反技術操作規定。 (中時 ) #爆炸 #藥廠 #炸藥 #俄羅斯 #失蹤 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄羅斯部署控制北極 擬與大陸合作 09:552019/05/28 兩岸 國立碩士領35K 他讀這系後悔了 21:292019/05/28 生活 陸：習近平6月將赴俄羅斯國事訪問 17:062019/05/29 國際 乘船遊多瑙河翻覆 南韓團7死19失蹤 09:022019/05/30 社會 準備好了！俄要量產蘇-57 10:332019/05/30 軍事 華為計劃與俄歐 擴大5G網絡開發合作 12:202019/05/31 兩岸 瑩碩中國規劃進軍二類新藥市場 13:462019/05/31 財經 兒童安全包裝 減低誤食風險 04:102019/06/01 生活新聞 火箭升空遭雷擊 下秒畫面眾人看呆 10:122019/06/01 時事 穿短裙領獎金！公司奇招激勵員工 13:332019/06/01 時事 國際熱門新聞 美宣布部分陸輸美商品加徵關稅 延後至6月15日 - 時事 - 中時 貿易戰延燒！川普：5日終止印度貿易優惠待遇 - 國際 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 - 國際 菲律賓總統杜特蒂稱自己曾是同志 但治癒又變回直男 - 國際 - 中時 內鬨？川普拿墨西哥開刀 傳惹火自家貿易代表 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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