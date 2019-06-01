總是話題不斷的菲律賓總統杜特蒂，2年前在老家納卯市出席地方LGBT社團的活動時，改口重申自己對於婚姻平權的態度，稱「如果會讓你更幸福，我就支持。」而今則是更進一步表示自己曾經是同志。刻正在日本訪問的他，對著菲僑致詞時，語出驚人地說，自己與前妻相遇之前是同志，後來成功「治癒自己」，變回直男。

杜特蒂在日本東京皇宮飯店與在日菲僑聚會時發表驚人言論，指自己在遇見前妻之前曾經是一位同志。事實上，他在同志議題上立場反覆，也常拿同志議題攻擊對手。這次他在日本，公開抨擊反對派參議員特里蘭尼斯（Antonio Trillanes IV），稱有個男同志告訴他，特里蘭尼斯一定是個同志，因為他的舉動太娘了。

他接著再諷刺地表示，「有人說同志能看出另一個人是不是同志。那你們在場這些『同志』，我問大家：『特里蘭尼斯是什麼？』」，在場人士高喊「特里蘭尼斯是同性戀！」

杜特蒂隨後說：「他和我曾是同類，但我治癒了我自己」。當我認識前妻伊麗莎白（Elizabeth Zimmerman），開始交往後，我告訴自己，這才是我要的，然後我又變回一個直男。。我現在只想要美女，不想要英俊的男人」。杜特蒂目前與女企業家阿帆希尼亞同居中。

為了證明自己是正港男人，他邀請數名女性上台玩親親。據現場採訪的CNN記者報導，這些女性清一色「瘦長、皮膚白皙、留一頭亮麗長髮。」

(中時 )