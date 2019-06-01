朱立倫今(1)日上午至新店國校里黃金資收站擔任環保志工，對於鴻海董事長郭台銘說，他拚經濟，讓韓國瑜拚造勢，是勝利方程式。朱立倫則認為，「人家拚造勢，我在做好事」，他希望跟大家一起做事，「造勢、做事一起來，也是勝利方程式」。

朱立倫今天到資收站參觀，他說，看起來的小事，但卻深深影響民眾的生活。他在新北市長任內推動的黃金資收站、幸福保衛站、老人共餐，這些事情的都是「以人為本」，從人的角度、照顧實際也照顧人的心理。朱立倫提到，他當市長時，新北市每一年都獲得最乾淨城市的殊榮，資源回收率超過五成；民眾都願意一起動起來，透過回收換免費垃圾袋。朱立倫認為，民間的力量最強大，他一直主張「小政府大國民」，讓政府民間一起推動好政策，未來若當選總統，所有成功的政策都可以推展到全台。

媒體問到，民進黨在立法院通過的兩岸政治協議門檻高於修憲，朱立倫對此表示，民進黨的作為很明顯是政治考量，民進黨有兩個目的，就是選戰操作與敗選準備。從選戰操作角度，民進黨意圖升高兩岸對抗，操作兩岸議題成為選戰主軸，另一方面為了敗選準備，絕不讓兩岸接觸，目標就是讓兩岸無法達成任何協議。

朱立倫說，兩岸未來若要和平與合作，相關協議當然要讓國會監督，「但搞得比修憲還難，真的是倒退的路線」。民進黨的政治動機高於長治久安，阻礙兩岸進行任何協商，以此作為選舉主軸，用來抹黑政敵，只會傷害兩岸未來追求和平與合作方向。

針對黨內初選各方人馬的動作，朱立倫指出，對於高雄市長韓國瑜今晚的造勢活動，他不會有壓力，都是予以祝福，也希望順利圓滿；朱立倫強調，大家都是黨內同志，只要是黨內同志的活動，他都予以祝福。至於選邊站傳言，朱立倫也認為，大家都是朋友同志，所以並沒有選邊站的問題，況且他辦活動時，也有很多黨內同志會站在身邊，這都很好。朱立倫說，今天去參加韓市長造勢活動的，很多都是他的朋友，也都事先聯繫過，「我都跟大家說，給予祝福」。

媒體也問到，前行政院長賴清德指出，台灣應該偏向雙首長制。朱立倫對此表示，憲法原本就是傾向內閣制的雙首長制，但因為立院對閣揆的同意權被取消，過去好的規範被破壞，才會讓行政院長變成小媳婦，有責無權。當前最簡單的方式就是恢復立法院的閣揆同意權，回到憲法原本的規範。

(中時電子報)