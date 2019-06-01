中石化苗栗頭份廠區今天發生工安意外，一名檢修員在檢修煤炭輸送機時，遭輸送帶上的煤炭掩埋，經搶救脫困時已無生命跡象，送醫不治，事故原因仍待進一步調查。

苗栗縣消防局指出，下午1時45分接獲報案，位於頭份市的中石化廠區發生工人遭煤炭掩埋意外，立即派救護人車及器材車趕往救援，到場時，發現一名工人受困距離地面約15公尺的運送管道間內，遭煤炭掩埋。

消防局表示，據中石化廠區人員描述，因煤倉內的煤炭輸送機故障，30歲蕭姓檢修員在約15公尺高的運送管道間內檢修輸送帶時，不慎被輸送帶上的煤炭掩埋。

為協助傷者脫困，消防隊請廠區人員以乙炔切割機切開鋼板，並架設滑輪組，以籃式擔架將蕭男由高處送至地面，但當時已呈OHCA（到院前心肺功能停止），隨即由救護車送往為恭醫院搶救，仍宣告不治。

事發後，中石化主管代表公司慰問家屬，允諾提供必要協助，同時啟動內部調查，希望釐清事發原因。

(中時電子報)