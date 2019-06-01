韓粉在凱道造勢湧40萬人，前太陽花成員妖西卻直言，看到這個畫面，他不只是憤怒，更多是恨，怒指蔡英文撕裂綠營，是綠營的罪人，他也很抱歉曾參與了學運。

妖西在臉書坦言，蔡英文更可惡的是去年敗選後不認錯，不知道檢討和反省，不知道該怎麼做來領導團結綠營，甚至砸大錢動用網軍，用嘲諷、羞辱他人的方式進一步撕裂綠營，深化綠營內部的世代矛盾。

妖西感慨說，他通常被認為是年輕一輩的代表之一，但他要跟大家說的是，「很抱歉，我還有良知，我沒有辦法代表現在那一群失控且盲目的綠營紅衛兵。我很抱歉也很遺憾，我參與了學運，結果卻間接促成了這樣哀傷的結局。」

妖西表示，有人還在那邊講什麼韓粉造勢人也沒很多，當年為洪仲丘案上凱道的人數比較多？你們他X的到底腦有多X啊？好啊，你們動動看，看你們能動出多少。動啊！快動！X！

網友說：「其實有點羨慕，他們在初選可以這樣勇敢發聲，選邊站，被打壓就怒吼，我們呢？」、「執政3年，能搞到這種局面，也算厲害啦~」、「原來人真的不少。」、「而且真的很少動員。」

(中時電子報)