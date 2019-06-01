鞏俐也出席看秀。（FENDI提供）

此次大秀還加入了專為上海設計、從未曝光過的15款造型。（FENDI提供）

此次大秀還加入了專為上海設計、從未曝光過的15款造型。（FENDI提供）

許魏洲。（FENDI提供）

FENDI在上海寶龍現代藝術美術館舉辦「Roma in Shanghai」活動，展出最新的2019-2020秋冬男女裝系列，是繼米蘭登場後將羅馬大秀原封不動地搬到了上海。館內重建羅馬城，在中央搭建了一條盤旋而上的極簡風伸展台，投影畫面從Palazzo della Civiltà Italiana義大利文化宮，到西班牙廣場聖三一教堂，都呈現設計與羅馬之城的緊密連結。

這場男女裝聯合大秀展出「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）遺留下的設計資產還有與FENDI長達54年的合作。1月14日登場的2019-2020秋冬男裝系列作品，Silvia Venturini Fendi特別選擇由 Karl Lagerfeld擔任客座藝術家，展現出雙方悠久的創作關係。2月21日登場的2019-2020秋冬女裝系列，則是Karl Lagerfeld為FENDI操刀的最後一個系列。此次大秀中還加入了專為上海設計、從未曝光過的15款造型（男裝5款、女裝10款），由多位國際名模及名人演繹，包括中國演員暨歌手的許魏洲及超模游天翼。

(中時 )