美國原訂1日今晨開始對抵達各海港許多中國大陸商品徵收關稅上升至25%，不過據美國貿易代表辦公室（USTR）官網顯示，美國貿易代表辦公室計畫下周在《聯邦公報》（Federal Register）上發布公告，提高部分輸美商品關稅的期限將再延長15天，規定在2019年5月10日前從中國出口的輸美產品，如果能在2019年6月15日前進入美國，仍加徵10%的關稅。

美國原訂1日今晨開始對抵達各海港許多中國大陸商品徵收關稅上升至25%，不過據美國貿易代表辦公室官網顯示，美國計畫提高部分從陸輸美商品關稅的期限將再延長15天。（圖擷取自美國貿易代表辦公室官網）

根據USTR官網，此次延期是進一步考慮到海關執法的因素，以及中美之間的海上過境時間。

綜合外電報導，美國貿易代表署（USTR）原先在5月15日聯邦公報（Federal Register）通知中將6月1日設為期限，那些商品必須在此之前抵達美國，否則之後美國海關與邊境保護局（CBP）就會開始在國內各港口課徵25%關稅。關稅提高影響到許多來自中國的消費品和中間零件，包括網路數據機和路由器、印刷電路板、家具、吸塵器及燈具。

中國大陸1日稍早開始對600億美元美國商品清單上多數項目加徵報復性關稅。中國大陸5月13日宣布提高關稅，5140項美國商品名單中有一半以上商品關稅稅率增至20%或25%，這些措施已在北京時間6月1日午夜生效。北京先前已對清單上商品加徵5%或10%關稅。

美中首席談判代表目前未排定進一步貿易會談，雙方上一輪在5月10日的貿易會談無疾而終，川普同天宣布對2000億美元中國商品升高關稅，北京則下令對600億美元美國商品提高關稅，作為報復。

(中時電子報)