看來暫停談判續約的火箭總教練丹托尼，距離正式下台的日子不遠了！火箭老闆費爾蒂塔最近受訪時放話，假如明年火箭戰績欠佳，將會直接更換球隊主帥，代表火箭高層已對丹托尼逐漸失去信心，也等同提前宣布丹托尼準備走人。

因為火箭今年西區冠軍賽2比4遭勇士淘汰後，目前打算出清全隊陣容，除了「大鬍子」哈登以外，包含保羅、卡培拉與艾瑞克戈登都被擺上交易檯面，代表丹托尼下季可能必須換帶完全不同陣容，老實講，這樣戰績會好簡直不可能。

「某種程度上，我認為丹托尼的經紀人幫了我一個忙，終止續約談判可讓我們有時間觀察球隊明年表現如何，」費爾蒂塔說，「假如我們明年度過一個糟糕的球季，我當然要換主帥，不過我更希望火箭明年摘冠，然後再跟丹托尼續約。」

但事實上，費爾蒂塔與火箭高層算是相當無情與現實，畢竟丹托尼過去3年執教戰績優異，且都至少闖進季後賽次輪，上季更摘聯盟戰績第1，可惜費爾蒂塔一心只想奪冠，始終沒法達標的丹托尼，看來離開火箭只是時間早晚的問題。

(中時電子報)