世界最大飛機4月13日完成首飛

微軟（Microsoft）公司共同創辦人艾倫（Paul Allen）去世還不到1年，他近10年前設立的平流層發射系統（Stratolaunch Systems）公司便可能面臨永久關閉的命運。

據路透與《動力》（The Drive）網報導，多名熟知相關事務，但要求匿名的消息人士透露，艾倫生前創立，以資助平流層發射系統，還有其他許多專案的火神公司（Vulcan Inc.）將賣掉所有的實體資產，以及智慧財產權。

然而，這暱稱為「大鵬」（roc）的世界最大飛機4月13日才完成首飛，而65歲的艾倫去年10月已因癌症過世。在他去世後，今年1月火神公司宣佈，取消打造一系列太空發射載具，其中包括可重複使用，代號為「黑冰」（Black Ice）的太空飛機在內。

多年來，平流層發射系統一直與億萬富豪布蘭森（Richard Branson）的維珍銀河（Virgin Galactic）、全球最大電商亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源（Blue Origin），還有電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）相提並論。

由於發射衛星的需求與日俱增，他們都想靠提供這類服務來賺錢。此外，他們最終還想涉足太空旅行。

「大鵬」翼展超過117米，機上有6具引擎，是平流層發射系統商戰策略的核心。2018年8月時，公司才說，中型運載火箭最早可望2022年升空，並說正在初步研發一款酬載量更大的飛機。

艾倫生前曾說，長久以來，他一直懷有太空夢。2011年他創立平流層發射系統時表示，「我夢想成為太空人」。然而，由於視力不佳，以致毀了他的飛行夢。不過，艾倫也說，他對太空旅行的雄心始終沒有消失。

就在艾倫過世後3個月，平流層發射系統今年1月宣佈，要放棄打造火箭，但仍將致力運作大飛機。不過去年12月時，公司還有77名員工，到了今年4月1日時，卻只剩21名員工。而留下的多數員工，都致力在完成「大鵬」的首度試飛。

消息人士透露，艾倫的妹妹喬蒂（Jody Allen）去年底決定，要制訂退出策略，而她不僅是火神公司董事長，還是艾倫信託（Paul G. Allen Trust）的受託人。她決定讓大飛機首飛，是要完成哥哥的遺願，並證明大飛機與相關概念的確可行，不過後來便打定主意，要關掉平流層發射系統。

(中時電子報)