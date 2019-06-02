醉後大丈夫真人版？5月22日淩晨1點多鐘，一名男子因為跟女友鬧彆扭，他喝醉酒後，在廣東中山的一個KTV裡面胡亂揮灑著啤酒瓶，情緒非常激動，進了派出所後竟然要求警察幫他擦屁股，還光著屁股大喊「有沒有人來幫我擦屁股」。
男子喝醉酒後，把啤酒瓶全部砸了，KTV老闆無奈之下，只能報警處理。警方趕到現場後，這名男子情緒還是非常地激動，警察只能把他帶回派出所。
令人啼笑皆非的是，在上警車之後，這名男子不但沒有安分下來，反倒變本加厲，甚至還說出威脅民警的話！然而，從進入派出所之後，男子的表演才剛開始……
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在淩晨三點多鐘時，男子聲稱要上大號。這名男子進廁所解放後，卻硬是不出來，女友進去也被他趕了出來，還大聲嚷嚷要警察幫他擦屁股，最後只能逼警方採取強制措施，把他帶出了廁所，而且把他約束到了酒醒。男子因為妨礙公務被依法行政拘留10天。
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(中時電子報)
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