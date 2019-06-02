力挺韓國瑜選總統的多個民間團體下午舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，現場擠滿支持民眾，國旗飄揚，雲林縣長張麗善與國民黨多位立委、中常委都到場力挺。韓國瑜約在下午4時45分抵達現場，一路花了15分鐘才走到台上。

韓國瑜二度向支持者鞠躬，第一次鞠躬是感謝大家對他的支持，第二次鞠躬，是向這段時間因支持他而被被抹黑的支持者致歉。

韓國瑜宣示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。

韓國瑜在深夜也在臉書發文，永遠不會忘記2019/6/1的凱道上，那一望無際的人海、旗海在風雨陽光裡不離不棄的歡騰飛揚。他萬分感動也由衷感謝各位好朋友們，無論在多麼詭譎的局勢與天氣裡，都願意與他站在一起。韓說「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻！」

韓最後寫道，周一開始，為這片你我所熱愛的鄉土與國家，繼續拚市政、拚生活！

(中時電子報)