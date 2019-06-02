93年2月11日高雄市新興分局刑警方照仁，為了阻止毒犯駕車逃逸，卻造成自己頭蓋骨嚴重破裂，在加護病房躺了兩天後，清晨宣告不治。

高雄市新興分局刑警方照仁，為了阻止毒犯駕車逃逸，卻造成自己頭蓋骨嚴重破裂，在加護病房躺了兩天後，清晨宣告不治。(高雄市政府警察局提供)

當初毒犯想開車逃跑，方照仁是第一個衝上去的，想都沒想，一把握住了方向盤，沒想到嫌犯卻突然來個緊急大迴轉，把他狠狠地甩在地上，造成頭蓋骨嚴重破裂，最後英勇殉職。在情人節清晨，方太太面臨人生中最慘痛的生離死別，家裡還有兩位念國小的兒子，雖然爸爸沒辦法陪他們繼續長大，但勇敢的父親，卻永遠活在他們心裡。署長陳家欽時任當時刑大大隊長下令要快速將嫌犯查緝到案，於驚險逃亡4日後遭警方於大立商圈停車場圍捕緝獲。

15年後的今日，在端午節前夕，署長陳家欽特別感念與方員的這層部屬關係，今日特別拜訪了方員遺眷吳麗華垂詢工作及生活情形並致上慰問。

方員的夫人現任職於保安警察大隊職工，當年兩位年幼小孩，目前老大已就業，老二就讀於中山研究所，看到方太太把2位孩子都照顧的很好，也都有很好的成就，2個孩子也覺得爸爸很英勇，以爸爸為榮。署長覺得很欣慰，也請警察局李局長要持續關懷，現場可以感受到署長關懷備至及體恤遺眷的溫馨，遺眷家屬尤其對署長多年來持續的關愛也特別表示感謝。

署長表示，最近，很高興聽到了我們台北市萬華分局員警張景義無罪判決定讞的消息、還給了他一個遲來的正義，對於警察依法使用槍械來保護自身及民眾的生命安全，是應該被社會大眾與法律所支持與保障的，也感謝司法的正確判決讓警察可以更有信心來貫徹維護治安的任務與使命，因此對於今日來慰問麗華特別有感而發，也期盼司法可以真正成爲警察依法執法的最大後盾。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時電子報)