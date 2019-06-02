61韓粉凱道大會師後，韓國瑜2日凌晨臉書發文，我永遠不會忘記 2019／6／1 的凱道上，那一望無際的人海、旗海在風雨陽光裡不離不棄的歡騰飛揚，萬分感動也由衷感謝各位好朋友們，無論在多麼詭譎的局勢與天氣裡，都願意與我站在一起。熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。

他也提到，祝福大家周末愉快，周一開始，我們繼續拚市政、拚生活，為這片你我所熱愛的鄉土與國家。

(中時 )