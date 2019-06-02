一名女子近幾個月出現頻尿狀況，還有黃綠色分泌物，吃了抗生素也沒用，但由於僅有偶爾發生下腹痛外，並無特別癢痛，因此不以為意，覺得事情不對勁的醫生立刻進行子宮頸檢查，一看才發現整個都爛掉了，俗稱「子宮頸糜爛」。

家醫科醫師鄧雯心在節目「醫師好辣」上分享自己碰到的病例，她表示一看女子的子宮頸，才發現裡面根本就爛掉，充斥著黃白色的膿狀物，讓她覺得相當不可思議，直問女病患說「妳在愛愛的時候應該會很痛，難道一點感覺都沒有？」

女子聽到問題後，默默表示自己雖然有男友，並沒有發生過性行為，鄧雯心也不好再說什麼，做了細菌培養後就要女子回家休息等複診，事後確診是性病「淋病」。

鄧雯心向女子表示這是性病，要男友一起接受檢查，正巧男友陪同女子前來，且剛巧感冒打算就診，鄧雯心一檢查男友喉嚨後，看到化膿發炎，連臉頰都紅腫，一切都懂了，當場就問說「你們是不是有口交過」，情侶聽到後默默點頭承認。

原來這對情侶一直都有著錯誤觀念，以為口愛不算性行為，殊不知就因為這個行為， 讓兩人都染上淋病而不自知，男友也誤以為自己是小感冒，接受醫師治療後才逐漸痊癒。

(中時電子報)