蔡英文總統昨日下午在臉書貼出與高雄市長韓國瑜臉書對話內容截圖，呼籲韓國瑜「懸崖勒馬，搶救年金危機」，最後在貼文下方附註「設計畫面」，對此洪孟楷怒批，「這算不算製造假新聞？」，更質問，「蔡英文是在當總統還是在當雜誌小編？」

洪孟楷昨日晚間在臉書發文砲轟，「今天蔡英文總統突然在臉書上面貼出一個沒來由的貼文，內容是跟韓國瑜市長的私訊，最後才圖片是設計畫面」，直言「這算不算帶頭製造假新聞？」

洪孟楷質疑，「總統政策如果禮拜一先頒布，禮拜三再說這是假的，大家又有何感想！」，「全台兩千三百萬人要問蔡英文，你現在到底是在當總統還是在當雜誌小編？」

洪孟凱表示，「蔡英文為了初選搶當網紅，現在更為了黑韓而改當小編」，直言根本是「把總統的格局整個low掉」，洪也引用韓國瑜先前批評蔡英文內容，「當初說謙卑謙卑再謙卑；如今只剩權力權力再權力！」

洪孟楷更預言，「蔡英文接下來這兩個禮拜一定會無所不用其極追著韓國瑜打，不為別的，就是因為民進黨初選把韓國瑜列為對比組。」，「蔡英文為了初選過關增加對比民調數，一定會處處針對韓國瑜」，對此洪孟楷最後也呼籲選民，「我們也只好2020用選票把蔡英文下架！」

(中時 )