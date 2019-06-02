儘管2019法國網球公開賽女雙止步第二輪32強，台灣女網姐妹檔詹詠然、詹皓晴繼續在混雙賽場分頭奮戰，姐姐詹詠然先在首輪賽事過關後，換妹妹詹皓晴上陣，台北時間2日凌晨與奧地利搭檔馬拉克（Oliver Marach）也獲勝晉級混雙16強。

詹皓晴/馬拉克混雙首輪與遞補參賽的對手澳洲摩爾（Jessica Moore）/印度尼東切齊揚（Jeevan Nedunchezhiyan）展開激戰，第一盤台奧聯軍在第12局遭破發而5：7讓出，第二盤則在第7局把握機會破發，趁勢6：3將盤數扳平。

在各有一盤在手的情況下，兩方人馬進行搶十局分高下，詹皓晴/馬拉克勇猛打出連得6分的高潮而拉開差距，最終10：5宣告勝利，將和西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）/英國斯庫普斯基（Neal Skupski）爭搶八強席次，這對西英組合今年澳網混雙晉級到最後四強，台奧聯軍得小心面對，而詹家姐妹台北時間今晚都預計出賽。

(中時電子報)