高雄市長韓國瑜1日出席韓粉在凱道舉辦的大造勢，官方宣布湧進40萬人，前行政院發言人胡幼偉直指，韓國瑜剩下的挑戰，就是「抗抹黑」。

胡幼偉在臉書指出，看來韓國瑜確實有聚攏庶民的能耐，過去，像杏仁哥、強強滾和文山伯這類的民眾和深藍掛的人，是不常一齊支持同一個政治人物的；韓國瑜擁有這地域、跨族群的吸引力，這一點再獲證實。從經驗判斷，場面愈大，對手的焦慮感也會升高，因此，「對韓鬥爭」強度也會從今天起更為加強。

胡幼偉點出，韓國瑜剩下的挑戰，已經不是有沒有民眾支持的問題；而是他在「抗抹黑」方面，要能像過少林寺十八銅人陣一般，安全過關。

網友回應說：「總覺得多數人把焦點放在總統大選，似乎忘了要滅東廠(促轉會...等民進黨附隨組織)，還是得靠藍軍在立院席次過半，甚至3/4強，才能殲滅東廠組織及其徒眾。總統沒有立法權，只有被動依法公布法律施行或廢止之權利(來源仍出自立法院)。即使以少數黨組閣，政局能否穩定，仍充滿不確定性。」

(中時電子報)