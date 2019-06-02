李佳薇6月1日31歲生日當天，受邀前往中華職棒桃猿Lamigo舉辦的「新光動紫趴」，擔任賽後的首位登場歌手，陪伴全場球迷們，李佳薇表示很開心，回憶起去年生日正在忙發片，每年生日都過的很充實。這是她第2度受邀參加Lamigo活動，「二度參加還是很興奮，這次我特別準備很多歌，感覺很像演唱會，希望大家聽的盡興」。

同樣是6月壽星的「滅絕師太」黃小琥，今晚同樣在「新光動紫趴」開唱，也是她第2次在球場開唱，黃小琥說：「棒球一直不是我擅長，我只好做一個球迷，看著球員在場上賣力比賽，我很榮幸第二次受邀來演出。把棒球場當小巨蛋跟球迷同歡，感受球迷跟球員的熱忱！相當過癮！」

問及兩人生日願望，李佳薇笑說：「當然是家人跟自己都健康平安；再來31歲象徵一個全新的開始，也是人生一個全新的階段，所以希望我各方面都能有所突破！希望能趕快從租屋族晉身屋主、有機會往螢幕發展，不管是舞台劇、主持、演戲！也希望接歌唱以外的代言工作！」她也表示：「身邊朋友最近都在生第2、第3個小孩，所以最近有在認真考慮要結婚生小孩還是先凍卵！」黃小琥聽聞虧她：「還沒有這麼急啦！」

黃小琥的生日願望很簡單：「其實生日對我來說已經不是什麼特別值得慶祝的日子，也沒有特別的願望，因為每天都很重要，認真的態度做好每一件事，無論幾歲，都要保有夢想，想什麼就去做，像我還是想做更好的音樂跟大家分享，把握每一天。」所屬唱片公司華納音樂為兩人準備特製蛋糕，底座是地球，上頭則有架蓄勢待發的飛機，期許2人紅遍全球、事業展翅高飛。

(中時 )