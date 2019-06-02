中石化頭份廠1日傳出工安意外，蕭姓檢修員不慎遭煤炭掩埋喪生。（巫靜婷翻攝）

中石化苗栗縣頭份廠區1日下午1時許發生工安意外，30歲蕭姓檢修員檢修煤炭輸送帶時不慎遭煤炭掩埋，警消到場緊急動用乙炔切割機切開鋼板搶救，蕭男脫困後已無生命跡象，緊急送往醫院仍宣告不治，詳細事發原因有待進一步調查。

消防局指出，中石化煤倉內之煤炭輸送機疑似故障，蕭姓檢修員在約15公尺高的運送管道間內檢修輸送帶時，不慎被輸送帶上的煤炭掩埋，獲報後立即派遣救護車、器材車及7名警消、2名志工前往救援。

警消抵達現場時請廠區人員使用乙炔切割機切開鋼板幫助蕭男脫困，蕭男被救出時無意識及心跳，由救護人員架設省力滑輪組，並利用籃式擔架將他從高處送至地面，旋即送往頭份為恭醫院急救。

中石化指出，頭份廠廠長代表公司前往慰問家屬，承諾提供必要協助，意外發生後已通知轄區警方到廠處理，中石化內部也啟動調查小組，調閱攝影機畫面，訪談意外相關人員了解案情，盼查明事發原因。

(中時 )