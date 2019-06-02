韓粉1日為高雄市長韓國瑜大造勢，氣勢磅礡，不過當天晚間綠營卻嘲諷人數應不到10萬人，國民黨發言人洪孟楷直言，有圖有真相，對比2013年的白衫軍，6/1挺韓造勢人數只多不少！

洪孟楷在臉書指出，對比5年多前白衫軍號稱25萬人上街頭，隔天報紙報導有20萬人，一樣的面積場景，1日韓國瑜的造勢對比只多不少，要不就是當年白衫軍灌水灌很大、不然就是現在綠營在半夜吹口哨壯膽。

洪孟楷點出，當年白衫軍為洪仲丘案上街頭，當時號稱架起大白色十字架，就是沿景福門把中山南路、凱道擠滿，如今挺韓的紅衫軍造勢，把中山南路塞得比白衫軍當初更密集，如果當初白衫軍號稱至少25萬人，如今為韓造勢的人數就應該從25萬起跳，沒有懸念。

網友紛紛說：「滿滿都是人，擠不進去也很難擠出去，而且人潮其實是分好幾波進出的！因爲人太多，裡面都前胸貼後背的站，都快不能呼吸了。」、「今天真的是驚人！一下烈日、一下暴雨，人反倒是愈來愈多！」、「看到1450在酸人數膨風，就知道到場的人已經多到爆了。」、「沒錯，台大到徐州路都是滿滿的人潮。」、「有一個交通管制地圖面積與影響到公車行駛動線，這次應該是最大規模的，因為我管過路況。」

(中時電子報)