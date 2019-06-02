影》歐冠決賽插曲 金髮爆乳辣妹鬧場 05:102019/06/02 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金髮爆乳辣妹在歐冠決賽衝入場內，被保全帶走。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金髮爆乳辣妹在歐冠決賽衝入場內打廣告。（嵌入自愛爾達體育家族） 利物浦與熱刺的歐冠決賽進行到第18分鐘，突然有位身材火辣的金髮辣妹，穿著非常暴露的連身高叉服裝衝入場中。這位金髮爆乳辣妹叫做沃蘭絲姬（Kinsey Wolanski），主要是替他男友茲多洛維斯基（Vitaly Zdorovetskiy）創立的黃色惡搞網站《Vitaly Uncensored》打廣告。 茲多洛維斯基早在2014年世足決賽，就曾闖入場內替自己的頻道打廣告，但也讓他被各大主要運動賽事列入黑名單，這次換火辣女友代他出征，吸睛效果也許更好。 沃蘭絲姬身材相當火辣。（IG翻攝） 沃蘭絲姬衝入歐冠決賽場內。（路透） 沃蘭絲姬衝入歐冠決賽場內。（路透） (中時電子報) #歐冠決賽 #辣妹鬧場 也許您會感興趣 推薦閱讀 Adobe調查：語音廣告較其他類型廣告 更具吸引力 12:272019/05/29 財經 老公日本手摸4辣妹 小小瑜傻眼：幾乎是全裸 12:122019/05/29 娛樂 郭、韓為大位互毆？KUSO廣告超大膽 15:352019/05/29 政治 景文科大旅館達人決賽 首邀越南生登台走秀 17:352019/05/30 生活 擁7張丙級證照 青潭附幼廚闖進校廚決賽 00:042019/05/31 生活 選秀網綜今不如昔 廣告商虧很大 04:092019/05/31 時尚娛樂 NBA》席亞卡爆發 暴龍強壓勇士摘決賽首勝 10:202019/05/31 體育 電影院為平台 戴姆勒商車拍片謝運將 17:552019/05/31 財經 楊晴爆乳露纖腰 曝媽拿美照相親 20:592019/05/31 娛樂 不平靜的歌唱大賽 04:092019/06/02 專題周報 體育熱門新聞 影》歐冠決賽插曲 金髮爆乳辣妹鬧場 - 體育 MLB》桑契斯關鍵牽制 擊退紅襪王牌 - 體育 NBA》火箭老闆：明年戰績不佳就換帥 - 體育 猛龍過頭關 別當勇士好惹 - 日報 《時來運轉》NBA總冠軍幾勝幾敗？這種結果最多 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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