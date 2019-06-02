金髮爆乳辣妹在歐冠決賽衝入場內打廣告。（嵌入自愛爾達體育家族）

利物浦與熱刺的歐冠決賽進行到第18分鐘，突然有位身材火辣的金髮辣妹，穿著非常暴露的連身高叉服裝衝入場中。這位金髮爆乳辣妹叫做沃蘭絲姬（Kinsey Wolanski），主要是替他男友茲多洛維斯基（Vitaly Zdorovetskiy）創立的黃色惡搞網站《Vitaly Uncensored》打廣告。

茲多洛維斯基早在2014年世足決賽，就曾闖入場內替自己的頻道打廣告，但也讓他被各大主要運動賽事列入黑名單，這次換火辣女友代他出征，吸睛效果也許更好。

沃蘭絲姬身材相當火辣。（IG翻攝）

沃蘭絲姬衝入歐冠決賽場內。（路透）

沃蘭絲姬衝入歐冠決賽場內。（路透）

(中時電子報)