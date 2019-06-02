利物浦舉起隊史第6座歐冠金盃。（嵌入自愛爾達體育家族臉書）

歐洲足球冠軍聯賽2日凌晨在馬德里的萬達大都會球場進行最後決賽，英超「紅軍」利物浦開賽22秒就靠熱刺中場西索柯（Moussa Sissoko）手球犯規，由「法老王」薩拉（Mohamed Salah）罰進12碼球，比利時前鋒歐里吉（Divock Origi）則在終場前破門，幫助紅軍以2比0勝出，隊史第6度舉起歐冠的大耳盃。

這是利物浦繼2005年神奇逆轉擊敗AC米蘭之後，再次「歐洲制霸」，也彌補去年決賽輸給皇家馬德里的遺憾。利物浦6次奪冠僅次於皇馬的13冠與米蘭的7冠，熱刺首次打入歐冠決賽，只能遺憾收下銀牌。

德籍主帥柯洛普贏得生涯首座歐冠冠軍。（路透）

紅軍德籍教頭柯洛普（Jürgen Klopp）3度率軍打入歐冠決賽，也終於如願捧盃。2013年他和多特蒙德不敵拜仁慕尼黑，去年輸給皇馬，今年繳出歐冠冠軍、英超亞軍佳績，賽後萬達大都會球場響起利物浦隊歌「你永不獨行」（You’ll Never Walk Alone）的歌聲，也是多特蒙德的隊歌。

熱刺隊史首度打入歐冠決賽，免戰7周的當家前鋒肯恩（Harry Kane）及時傷癒歸隊，豈料開賽不到半分鐘就後防出包，利物浦邊鋒馬內（Sadio Mane）在左側禁區吊中，球打在補防的西索柯右手，斯洛維尼亞籍裁判史柯米納（Damir Skomina）果斷吹判12碼極刑。

利物浦一開賽就獲得12碼球，由薩拉操刀破門。（嵌入愛爾達體育家族FB）

薩拉（下）率先罰進12碼球，替利物浦先馳得點。（美聯社）

利物浦由薩拉操刀，這位黃金左腳選擇勁射球門正中央，熱刺門神洛里斯（Hugo Lloris）則撲向自己的左側，讓紅軍一開賽就先馳得點。

熱刺一開賽就被打亂陣腳，上半場攻勢乏善可陳，射正掛零，下半場才由韓國好手孫興慜領銜反撲，但紅軍門將阿利森（Alisson）完成8次撲救，第87分鐘替補前鋒歐里吉在左側禁區左腳勁射破門，替利物浦鎖定歐冠金盃。

比利時前鋒歐里吉（中）替補上陣，在終場前左腳踢進保險進球。（路透）

(中時電子報)