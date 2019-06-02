中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２）日彰化以南六縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局對六縣市發布大雨特報(圖/氣象局)

今天鋒面滯留臺灣北部海面，西半部及宜花地區仍有局部短暫降雨，中午過後因熱力作用影響，山區降雨較明顯；氣溫方面，下雨前天氣悶熱，各地高溫約３２、３３度，其中大臺北盆地高溫３４度左右；臺東有發生焚風的機率，臺東地區為【黃色燈號】(36度以上)請注意。

氣象局預報員陳依秀表示，鋒面影響，下周一前，中午過後各地都有短暫陣雨或雷雨，山區雨勢更明顯，下周二（4）日天氣才會慢慢轉趨晴朗，但當天還有水氣殘留，入夜後鋒面才會真正遠離；下周三至周六（5日至8日）雖然水氣減少，但仍要注意午後會有短暫陣雨或雷雨。

另外，今新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿及馬祖沿海、鄰近海域將有８至９級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意航班資訊。

空品方面，今天中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

(中時電子報)