@中國時報

高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，不畏風雨為韓送暖，挺韓誓師，旗海飄揚府前，現場水泄不通。韓國瑜致詞鄭重宣示，2020年他準備承擔任何重責大任，為中華民國不惜粉身碎骨，明年讓鬼混的政黨、讓民進黨下台，現場歡呼聲、喇叭聲四起，氣氛瞬間嗨到最高點。

民進黨總統初選期程日前拍板，民調時間也確定為6月10日到12日；但前行政院長賴清德昨被問到，傳出台灣石油工會理事長跟會員搜集手機號碼，甚至有錄音檔傳出民進黨前祕書長洪耀福搜集手機電話時，賴清德語出驚人地說，「不是只有這個工會」，大概在各縣市很多團體都發生。

30萬韓粉1日在台北市凱道大集結，身為「地主」的台北市長柯文哲則與新北市長侯友宜一起跑到宜蘭參加「淡蘭綠道」活動，柯文哲還抽空到礁溪品嘗「溫泉空心菜」。柯表示，宜蘭行程早在1個多月前就排定，不是故意躲到宜蘭避開韓粉誓師大會。

童謠〈大頭大頭，下雨不愁〉作者熊智銳，以95歲取得文大中文系博士學位，創下全國最高齡獲得博士紀錄。文化大學昨日舉行畢業典禮，校長徐興慶親自走下典禮台，主動為熊博士正冠撥穗，並頒授博士學位證書，嘉勉其終身學習、好學不倦，足為年輕人楷模。

@旺報

美國國防部於1日發布由美國代理國防部長夏納翰署名的《印度太平洋戰略報告》（Indo-Pacific Strategy Report），報告在談及台灣盟友的章節時指出，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，將持續確保台灣維持足夠自我防衛能力。除發布報告外，美方近來也以實際舉動挺台，美國總統川普5月31日出席美國空軍官校畢業典禮時，國軍畢業生也在列，美軍司儀更以「國家」介紹台灣，挑動大陸敏感底線。

第18屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）於5月31日起在新加坡舉行為期3天的論壇，會場竟史無前例地掛上解放軍兵力部署圖。而中美國防部長雖於5月31日當天舉行「富有成效」的雙邊對話，大陸國防部長魏鳳和也當面向美國國防部代理部長夏納翰強調，中國在台灣問題上不容退讓。但夏納翰仍於1日在香會發表主旨演講時警告：「不允許中國控制亞太，中國切勿威脅鄰國主權，不能以威嚇解決台海爭端，美國將持續履行《台灣關係法》義務」。

在美國總統川普針對大陸商品加徵高額關稅後，大陸隨即祭出反制措施，其中，針對600億美元目標清單上的美國商品加徵關稅措施，正式從1日開始實施。分析人指出，中方的高關稅政策上路，意味著其報復美國施壓的措施將更加具體化與針對性，從大陸商務部副部長王受文在5月31日發言重申中方絕不屈服的立場來看，未來中美貿易戰是不是會進一步激化，值得觀察。

湖南省去年10月發布了惠台59條，落實台灣民眾與當地居民同等待遇，並因地制宜推出特色惠台措施。長沙台協會長林懷受訪時指出，湖南59條與各地惠台措施較有差異性的地方是，在引進台灣高科技人才團隊方面，湖南敢喊出具體獎勵金額，而非籠統地「鼓勵」，其中頂尖團隊最高可給予1億元（人民幣，下同）支持。他也呼籲，台商台企應仔細研讀各地惠台措施，只要符合條件就能申請，不要與自身權益「擦身而過」。

@工商時報

中美貿易戰第11輪協商破局餘波盪漾，台股5月底終於走出自己的一條路，31日逆勢大漲115.5點，收復年線。法人表示，傳統上，台股在全球股市中具有領先指標的角色，參考股價快速收復跌幅、營收年增表現佳等因素，計有15檔反彈多頭火種股，值得投資人留意。

面對美國近期在關稅、科技領域的步步進逼，中國開始反擊。繼日前宣布將建立「不可靠實體清單」、1日對美國價值600億美元商品課徵最高25％關稅正式生效之外，中國政府決定2日召開記者會，發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，雙方交手陷入白熱化。

保戶口袋的錢，又要變少了！兩大壽險公司國泰人壽及富邦人壽1日「悄悄」調降宣告利率，富邦人壽幾乎是全面調降新台幣利變保單宣告利率，最高從上個月的2.7％降到2.5％，降幅達20個基本點（一個基本點是0.01個百分點）；國泰人壽則約調降近30張新台幣保單宣告利率，全數降到2.55％，最高降幅11個基本點。

COMPUTEX參展人數再創高峰，COMPUTEX於1日閉幕，主辦單位表示，五天展期中，共有來自171國、42,495名的國際買主來訪，比2018年成長0.5％，前十大買主國／地區分別為中國、美國、日本、南韓、香港、泰國、新加坡、德國、馬來西亞及印度，至於新創展區InnoVEX在三天展期中，吸引18,251位參觀者，較2018年成長超過3％。

(中時電子報)