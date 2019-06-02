「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，昨天在凱道舉行，由韓國瑜親自出席向支持群眾懇託，現場群眾則人手一國旗，不斷高喊「韓國瑜凍蒜」「台灣加油」。對此，國民黨台北市議員羅智強認為，韓國瑜造勢大成功，他也藉此提醒兩件事。

羅智強在臉書貼文指出，昨天韓國瑜造勢大成功！如他之前預料的「人一定多，場面一定好看！」他說這一方面展現韓國瑜的魅力，另一方面也表示，台灣社會對沒有證據的造謠，已經有抗體。有了這一場成功的大造勢，韓國瑜的初選，也大受加持。

對此，他也提醒二件事。首先，羅智強說請不要再虛構什麼馬英九「挺郭卡韓」。「請問，馬英九什麼時候在初選表態挺郭台銘了？請問，馬英九什麼時候説過任何對韓國瑜不友善的話？」他說若真的挺韓國瑜、愛韓國瑜，就放了馬英九吧！馬英九已經是個卸任的總統，連柯文哲都五度肯定他在台北市長任內的政績，連賴清德都説他若當選總統，不會批評馬英九，陳水扁貪污台灣之最，民進黨全黨護航，馬英九清廉台灣之最，難道卻是要藍營來黑他？

此外，羅智強認為接下來大選的挑戰將更嚴苛。他說韓國瑜的挑戰從來不在初選，而在大選。韓粉如銅牆鐵壁般的行動力，在大造勢中已經見到了，但韓國瑜要贏大選，更需要的是海納百川的包容力。真挺韓國瑜，韓國瑜的團隊以及「韓粉」們，要做的就是，盡全力讓國民黨內所有人，都成為韓國瑜的好朋友！韓國瑜這一段時間大失血的中間與年輕選民，如何把血補回來，也是更重要的課題。

(中時電子報)