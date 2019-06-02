法網女單無愧於「機會之土」的稱號，球后大坂直美與傳奇女將小威廉絲雙雙於32強落馬。大坂直美被捷克的西妮雅可娃(Katerina Siniakova)打得很慘，連一次破發都沒有就被6-4、6-2擊敗。西妮雅可娃是雙打球后，沒想到跑來單打拉下了現任女單球后，生涯首闖法網16強。

大坂直美失利之後也沒有很難過，她還說輸了最好，「我壓力很大，我的頭很痛，其他大滿貫讓我打得很開心，這次感覺跟其他的不一樣。如果失望程度最高是10分，我大概是100分。」她這場出現38次非受迫性失誤，對手幾乎什麼都不用做，就連賽末點也是她自己打出界。

其實大坂直美對紅土球場的適應力很好，她解釋是身為球后的壓力太大，「我覺得有一點憂鬱，明明練得很辛苦卻打不好。」這是大坂直美自去年美網以來在大滿貫的首敗，對法網留下了很不好的印象。法網女單不像男網有納達爾(Rafael Nadal)那樣的英雄，世界前10的女將轉眼只剩3人，每次都是不一樣的人奪冠。

(中時電子報)