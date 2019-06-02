端午連假天氣不穩！中央氣象局表示，4日至8日受到西南風影響，天氣仍然不穩定，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》表示，5到7日因滯留鋒北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度稍降，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。8日鋒面雖仍在北部海面，但大氣不穩定度提高，除了午後熱力的舉升作用，西南風遇地形也有舉升作用，皆會帶來局部性陣雨或雷雨。

吳德榮指出，至4日為止，台灣在不穩定的暖氣團內，西南風遇地形的舉升作用，午後熱力的舉升作用，皆會帶來局部性陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間大雨發生的機率，提醒民眾應注意天氣的變化。

鄭明典貼出美國模式的預測，下周北部地區出現紅色區塊。(圖/鄭明典臉書)

另外，鄭明典臉書貼出最新模式預測，西南氣流逐漸建立，第二周西南氣流接近台灣但略為偏北，但考慮模式預報不確定性，西南氣流雨區仍有影響台灣的機率，需要持續關注。

(中時電子報)