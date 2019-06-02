中天《新聞深喉嚨》也在臉書呼籲「背影哥~我們在找你!」。(新聞深喉嚨FB)

昨日下午滂沱大雨，一位穿著黑衣的背影哥，在凱道誓師挺韓大會中，儘管雨都已經下到白茫一片，他仍依然挺直著背坐著、手中的國旗也一樣不動搖。照片在網路瘋傳，很多人都想認識這位鋼鐵韓粉，中天《新聞深喉嚨》也在臉書呼籲「背影哥~我們在找你!」。有眷村韓粉在照片上加了文字，「有人說，韓粉愚忠。我回，Yes. I do!他值!」

高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，不畏風雨為韓送暖，挺韓誓師，旗海飄揚府前，現場水泄不通。

其中一位「背影哥」，沒撐傘，沒雨衣，「氣勢凜然」地拿著大國旗，直挺挺地，坐在雨中。而中天《新聞深喉嚨》也在臉書表示，中天電視攝影主管劉明忠，立刻捕捉下這令人動容的一刻。這般風雨再大也相挺的真情，讓「背影哥」照片已在網上瘋傳，許多人都很想認識這位鋼鐵韓家軍!希望「背影哥」和《新聞深喉嚨》製作單位聯絡製作單位聯絡。

有眷村韓粉在照片上加了文字，「有人說，韓粉愚忠。我回，Yes. I do!他值!」更加展現了韓粉的「非韓不投」決心，也讓之前名嘴們說韓粉6成甚至9成可被轉移給國民黨其他人，更加像是笑話一則。

(中時電子報)