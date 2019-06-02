蔡英文總統昨發文指出說，很多人透過網路，看到在美國空軍官校的畢業典禮上，空軍弟兄劉欣學與美國總統川普握手，「當台灣被唱名、中華民國國旗飄揚的那一刻，國軍的榮耀也被世界看見」。對此，有網友則提及蔡英文在去年國慶演說中，以「這個國家」稱呼中華民國，諷蔡「精神錯亂？」

蔡英文昨天在臉書發文指出，很多人透過望路，看到在美國空軍官校的畢業典禮上，空軍弟兄劉欣學與美國總統川普握手，「當台灣被唱名、中華民國國旗飄揚的那一刻，國軍的榮耀也被世界看見」。她說實際上，每一天每一刻都在保家衛國的，就是國軍官兵。不論是剛結束的漢光演習，或者派訓國外的人員，「我都要謝謝你們堅守崗位，為國服務，為國爭光」。

蔡英文也表示，今年空軍一共有三名派訓美國的畢業生，其他軍種也有優秀的畢業生已經陸續返國服務於軍中。「恭喜你們順利畢業，也謝謝你們代表國家，把中華民國台灣帶到世界！」她最後表示，和平靠國防，民主和主權更要靠國防。「國軍優秀的人才，就是我們的驕傲！」

對此，有名網友則提起蔡英文在去年國慶演說中，以「這個國家」稱呼中華民國，諷蔡「精神錯亂？」也有許多網友酸回「臉皮比犀牛皮厚N倍」、「妳唱國歌嗎？妳尊重國旗過嗎？」、「蔡英文會失敗不是沒有原因，妳根本沒有認同台灣」、「民進黨也愛這面旗了嗎？」、「選舉才說中華民國」。

(中時電子報)