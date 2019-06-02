球后大坂直美失利後幾個小時，小威廉絲(Serena Williams)也跟著在法網女單32強出局。溫網決賽失利後，生涯23座女單大滿貫的小威廉絲還想要把紀錄往前推進，穿著潮牌設計師打造的兩件式球衣，戰袍上繡著「母親、冠軍、女王、女神」，結果被同國小將科寧(Sofia Kenin)以直落二擊敗。

小威去年穿上取材於漫畫英雄的黑豹裝，後來遭到法網官方禁止，這不是Cosplay比賽。37歲的小威今年仍執意要展現「黑人女性之力」，其實她早就是女網史上最偉大的球員，硬要招搖的結果就是很諷刺敗在她最恨的白人小妞手裡。

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.



Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019

美國女將科寧在法網擊敗小威。（美聯社）

今年20歲的科寧首次打法網，而且打球斤斤計較，每一球都要檢查線審有沒有誤判，還要伸腳去踩踩看。「對戰小威廉絲，每一分都很重要。」最後科寧以6-2、7-5擊敗小威，遭到觀眾噓聲伺候，但她才不在乎，勝利後把球拍一甩開心慶祝。

科寧其實是俄羅斯人，幼年隨家人移居美國，跟很多同鄉女孩一樣都以莎拉波娃(Maria Sharapova)為偶像，打敗小威是很重要的生涯成就，儘管這是狀態很差的小威(受傷、過重、準備不足)。科寧身高170公分並不高大，打球偏重防守，在紅土球場有一定優勢。

(中時電子報)