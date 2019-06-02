英國脫歐歹戲拖棚，遲遲未能實現，卻引發政爭，導致首相梅伊宣佈6月7日下台。由於受夠了英國「政壇亂象」，全部居民只有1,480人的洛克斯伍德（Loxwood）已宣佈獨立，甚至推舉了女王。

據英國《鏡報》（Mirror）1日報導，洛克斯伍德「女王」艾德琳娜一世（Katheryn Adelina I）說，村子將恢復15世紀的律法。她在「獨立宣言」中說：「善良的子民，我在此宣佈從英國獨立，今後洛克斯伍德王國將成為獨立國家。」

(中時電子報)