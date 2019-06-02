夠了！小村嫌英政局亂宣佈獨立 08:312019/06/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國脫歐歹戲拖棚，遲遲未能實現，卻引發政爭，導致首相梅伊宣佈6月7日下台。由於受夠了英國「政壇亂象」，全部居民只有1,480人的洛克斯伍德（Loxwood）已宣佈獨立，甚至推舉了女王。 據英國《鏡報》（Mirror）1日報導，洛克斯伍德「女王」艾德琳娜一世（Katheryn Adelina I）說，村子將恢復15世紀的律法。她在「獨立宣言」中說：「善良的子民，我在此宣佈從英國獨立，今後洛克斯伍德王國將成為獨立國家。」 (中時電子報) #英國 #獨立 #女王 #政壇亂象 #脫歐 也許您會感興趣 推薦閱讀 原來這麼可怕！聖母峰淨山大發現 02:002019/05/04 國際 脫歐搞不定 梅伊哽咽宣佈6月7日下台 17:062019/05/24 國際 雷達大升級 美F-18見幽浮頻現 07:552019/05/28 軍事 下藥！ 五角大廈要打造超級戰士 01:002019/05/30 軍事 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 15:392019/06/01 國際 國際熱門新聞 嗆警「射我啊」他中31槍身亡 - 國際 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 - 國際 陸今發表貿易戰立場白皮書 - 日報 來真的？申請美國簽證要提交5年社交媒體帳號 - 國際 轉機？美擬對陸部分商品增關稅期限延長 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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