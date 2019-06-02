高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，一張「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。資深媒體人黃暐瀚說，看到這照片，本來不懂得人，也應該懂「一支穿雲箭、千軍萬馬來相見」的意思了。為什麼下大雨「背影哥」仍不走，守著身前的國旗?因為他挺韓國瑜。

一張「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。資深媒體人黃暐瀚說，這個星期一，他在廣播「POP撞新聞」說「一支穿雲箭、千軍萬馬來相見」！那時如果不懂這意思的人，現在，應該懂了。

黃暐瀚說，天要下雨、又曬又淋；黨沒奧援，甚至投鼠忌器；再加上現在離大選還有七個月，立委參選人尚未起跑，也還不敢表態。連去年在高雄可以「吃喝玩樂」的攤販市集，這次在台北都沒有，這樣的凱道造勢，真的會有人？會有很多人嗎？

他說，「真的很多。」政治人物，常把自己當成人民的「爸爸」，高於人民，領導人民；但韓國瑜卻讓支持者們，覺得自己是韓國瑜的「爸爸」，看到孩子被欺負了，你說，那個爸爸，會不出來跟人拼命？所以人當然會多。

黃暐瀚說，早知道會下雨，早知道會很曬，但他們就是要來，不畏風雨。下午一點多，活動根本還沒開始的時候，烏雲密佈，瞬間滂沱大雨。這個「背影哥」，沒撐傘，沒雨衣，他就這樣「氣勢凜然」地，直挺挺地，坐在雨中。「你問為什麼？因為他守著身前的國旗；你問為什麼？因為他挺韓國瑜。」

韓粉也回覆「人爆多的，我們在旁邊什麼都看不到，連電視牆也看不到，台上說話也聽不清楚，從頭到尾只聽見陣陣鼓聲和看見空拍機飛來飛去。但是我們都沒走，下雨曬太陽都不願走，就是要讓空拍機拍到我們好多人的畫面。我從南投去!」

另一位韓粉說「我看到的是，離場的時候，我在中山南路中央分隔島坐下來休息一下，那10分鐘我很感動，有一些行動不便的，或者是行走緩慢身體有障礙只能緩步前進的人，慢慢的離開凱道，我的眼淚滴了下來，這就是人民的力量，一身的汗水，濕掉的衣褲，我已經完全忘記。」

(中時電子報)