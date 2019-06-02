知名韓式餐飲集團：豆府餐飲集團與僑光科技大學攜手合作，雙方將透過創新的實習合作課程規劃，培養優質餐飲服務人才；僑光科技大學董事長陳伯濤與豆府餐飲集團董事長吳柏勳也在日前共同進行「豆府模組課程及校園深耕實習合作計畫」簽約儀式，正式啟動雙方的合作。

豆府餐飲集團成立於2008年，集團旗下共有涓豆腐、銅盤、韓斤麻浦、北村豆腐家、及韓姜熙的小廚房等五大品牌，全台共有37家直營店。

「豆府模組課程及校園深耕實習合作計畫」將由豆府餐飲集團規劃多樣化實習訓練內容，提供學生在同一單位職務及跨部門輪調訓練，並以正職員工的訓練方式，培訓實習同學的實務技能，為實作的廣度與深度扎根，更以績效利潤分享方式鼓勵工作夥伴積極學習。

在學期間，由集團提供餐飲現場營運管理人員培訓課程，在業師輔導協助下，以了解餐飲業現況，訓練餐飲業行銷與公關、內外場組織與職掌，培育優質餐旅服務人才，學生畢業後可直接進入集團任職，達成僑光「畢業即就業、就業百分百」的教育目標，為學校、產業、學生共創三贏。

陳伯濤表示，僑光重視在地產業鏈結，推動「客製化就業導向課程模組」，依據廠商需求發展客製化模組課程，學生由大一開始即清楚自己未來就業目標，透過三年就業導向實務課程學習，銜接大四在目標企業全學年校外實習，畢業後直接進入該企業工作。

吳柏勳指出，豆府餐飲集團除現有五大品牌持續深化在台布局，未來也將朝開發非韓系品牌邁進，今年集團另一個重點則放在東南亞布局。他相信，這次雙方的合作將有助於學生對未來的工作規劃及公司內部儲備幹部培訓。

(中時 )