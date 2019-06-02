陪伴果粉長達16年的iTunes媒體播放管理程式即將走入歷史，據美媒報導，蘋果3日將宣布此項消息，並且公布3款替代應用程式（App）。

據「財經內幕」（Business Insider）引述自美媒報導，蘋果將在周一舉行的全球開發者大會（WWDC）上宣布iTunes時代終結，並且公布3款替代App。

報導指出，其實這3款替代App目前在iPhone及iPad上都已在使用，包括Music、TV和Podcasts，蘋果此次將發表的是可以支援Mac版本的應用程式，讓Mac用戶未來也能夠持續用Music程式來管理媒體及升級程式。

iTunes 2003年問世時為音樂軟體世界帶來革命性進展，不僅能讓樂迷將CD歌曲轉錄成數位音檔形式存入硬碟，還能存入其他來源的MP3音檔，甚至下載音樂，方便使用者整理自己的音樂收藏，推翻了現代人娛樂消費方式。

不過隨著使用者習慣轉變，蘋果過去將重點擺在音樂下載的策略模式，也已經轉向為音樂串流服務，iTunes的重要性也日益淡化，加上音樂串流服務Spotify、網路電視串流服務產業龍頭Netflix等崛起，報導指，音樂、影音等媒體串流服務有各自獨立的App將能幫助蘋果對抗這些新巨頭。

關於將關閉iTunes的消息，蘋果公司目前尚未證實。

(中時電子報)